Sylvain BRUNEL

Actuellement en poste dans une collectivité territoriale, j'en suis l'un des référents techniques. J'assure la représentation de la maîtrise d'ouvrage et le suivi de la maîtrise d’œuvre externe. Je suis responsable du suivi des délégations de service public, des travaux sur les infrastructures du Syndicat. J'ai en charge l'application de la politique de renouvellement des réseaux d'adduction et de distribution d'eau. J'assure le conseil technique, le suivi de la réglementation et les audits des installations.



Mes compétences :

Conception

Mise en route

Eau potable

Hydraulique Urbaine Maitrise d'oeuvre

Hydraulique urbaine

Marchés publics

Gestion de projet