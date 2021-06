Sylvain CARDON

En recherche d'un contrat en alternance pour passer mon DEME (diplôme d'état de moniteur/éducateur), je souhaite une réorientation professionnelle vers ce métier, et je voudrais idéalement travailler avec des jeunes, mais je suis ouvert aussi aux établissements de personnes en situation de handicap.

J'ai une reconnaissance de travailleur handicapé qui n'a pas d'incidence sur le poste souhaité, et de plus celle-ci peut apporter des aides financières à l'employeur.

Merci de votre lecture en espérant que mon profil puisse vous convenir.



Mes compétences :

Gestion d'urgence

Travail en équipe

Réactivité

Chef de file

Autonomie

