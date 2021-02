Sylvain CORNILLE-AVOT

Présent depuis un peu plus de 2 ans chez Capgemini j'ai pu apporter toute mon expérience et toutes mes connaissances au sein de différentes missions sur les technologies BI... Assoiffé de connaissances, j'aime voguer sur les nouvelles technologies afin d'offrir le meilleur de mes équipes pour nos clients...



En très peu de temps, j"ai pu prendre en charge des projets complexes avec des équipes motivées et rejoindre la communauté interne dont, maintenant, je fais partie des principaux référents !

Alors si, comme moi, vous voulez transmettre vos connaissances et partager de belles missions, que ce soit sur les aspects techniques, fonctionnels ou managériaux Les possibilités dévolution sont grandes ouvertes et vos envies sont prises en compte selon vos aspirations !



Vous êtes curieux de connaitre un nouveau mode de travail où l'ambiance, la communication et l'engagement sont au service de la technologie et de nos clients ...