Sylvain DIAKITÉ

Bonjour,



Je suis disponible et recherche un poste dans la région Lilloise afin d'évoluer en tant qu' administrateur systèmes et/ou réseaux.

J'ai également des compétences en coordination de projet.





Mon domaine d'intervention est varié, gestion compte dans Activ Directory, gestion des applications et machines virtuelles Citrix, assistance aux utilisateurs.





Si vous connaissez des personnes susceptible d'avoir besoin de mes compétences, je suis ouvert a toutes propositions.



Merci à tous.



Mes compétences :

Javascript

Virtualisation

Informatique

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

HTML

Active Directory

VPN

Symantec

Script VBS

SQL Management Studio

SQL Management

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Outlook

Microsoft Office XP

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Macromedia Dreamweaver

LAN/WAN > VLAN

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Citrix XenDesktop

Citrix XenApp

Citrix Winframe

Adobe Photoshop

AD