Sylvain DUBOST

Grâce à ma formation et à mon expérience professionnelle, je dispose d'une vision globale des pièces mécaniques, de la matière première au produit fini, et je souhaite mettre cet atout au service de votre entreprise.



Par le biais de missions en Chine et au Canada, j'ai développé ma curiosité, acquis ouverture d'esprit, facultés d'adaptation et d'intégration au sein de différentes cultures et équipes de travail. Mon relationnel et ma vision du management ont conduit à l'aboutissement de projets très formateurs (Fabrication d'une pale d'éolienne / Production de fibres à changement de couleur / Adaptation de procédé).



Ces expériences, couplées à celles dans le domaine du contrôle qualité aussi bien en chimie qu'en textile, font de moi une personne rigoureuse et méthodique, et je mettrai mes qualités en oeuvre pour répondre à vos exigences.



Mes compétences :

Mécanique : Eléments Finis - RdM - CAO

Caractérisation des matériaux

Textiles Techniques

Matériaux Composites