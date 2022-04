Ousseynou KEITA

Ingénieur en conception et calcul des structures mécaniques, actuellement à la recherche d’opportunités de carrière et d'épanouissement sur des projets diversifiés à forte expertise technique et à forte valeur ajoutée.

Ouvert d’esprit et rigoureux, je sais faire preuve d’adaptabilité et d’autonomie tout en ayant le sens de l’écoute et la capacité à travailler en équipe afin que mon investissement contribue à la réussite des projets auxquels je participe.

Je maîtrise les calculs de pré-dimensionnement analytique; la Résistance des Matériaux (RdM), la conception mécanique, les calculs éléments finis et la rédaction de notes de calcul et de rapports techniques. En plus je sais travailler, en toute autonomie, sur des logiciels comme CATIA V5, SOLIDWORKS, ABAQUS et ANSYS.



Mes compétences :

Créativité

Conception mécanique

Méthode des éléments finis

Bon relationnel

Rédaction de notes de calculs

Prise en charge de cahier des charges

Innovation

Calcul de pré-dimensionnement analytique

CATIA

Solidworks

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

FORTRAN

C Programming Language

ANSYS

ABAQUS