Sylvain GATEAU

Suite à une courte carrière en pâtisserie et en ski de haut niveau, je me suis orienté dans la grande marmite du #Digital !



Chef de projets digital et Chargé d'Affaires durant 3 années, puis Consultant UX et Stratégie digitale durant 3 années, je suis actuellement Lead UX et responsable de l'offre UX de l'agence Micropole Lyon.

J'interviens en phase de cadrage et de conception de projets web, e-commerce, applications métiers et mobiles, plateformes collaboratives, tableaux de bord décisionnels et Master Data Management.

Je participe activement aux avant-ventes commerciales, notamment pour l'élaboration des méthodologies de cadrage et de conception ainsi que pour les chiffrages - plannings et soutenances.



Quand lhiver sinstalle, jenfile de temps en temps ma toque rouge de lESF pour enseigner le ski et le snowboard à Méribel. De 2015 à 2018, je suis intervenu en tant que formateur vacataire à lENSA pour former les moniteurs de ski français.



Pour tout le reste, cest Beaufort et melons sans modération. Et ça, cest pas de la tarte !