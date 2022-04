Isabelle MARIOTTE

A la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle, je souhaite pouvoir intégrer une entreprise à taille humaine ou une équipe de travail au sein de laquelle je pourrais m'investir et être investie au service de la réussite de celle-ci.

J'aime l'idée de travailler en collaboration, de mettre en commun des compétences de spécialités différentes.

Motivée et désireuse de satisfaire ma hiérarchie, je recherche un emploi dynamique ou le relationnel occupe une grande place.



Mes compétences :

Access

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Relance clients

Gestion administrative et commerciale

Base de données

Facturation

Contrat de travail

Paies

Formation professionnelle

Gestion d'entreprise

Gestion administrative et comptable

Excel

Sage 100

Gestion de projet

Ms project

Suivi RH et technique

Business objects

Relation client

Anglais

Gestion commerciale

Portefeuilles Clients et Fournisseurs

EBP Compta & Business Plan

Gestion de personnel

Sport

Analyse financière

Relations clients

Entretiens professionnels

Recouvrement de créances

SIRH

Gestion de trésorerie

Recrutement

Reporting

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Suivi commercial et administratif

OPCA

Formation

GPEC

Gestion des ressources humaines

Paie

Human Resources

Customer Data Integration

Contract Management

Cash Management

Internal Communications

Invoicing > Issuing Invoices

Financial Analysis

Project Management

Exel

Redmine

Sage Accounting Software