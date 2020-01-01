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Sylvain KERBOUL

NANTERRE

En résumé

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Entreprises

  • Total Marketing France

    NANTERRE 2019 - maintenant BACK OFFICE, SYSTEMES D'INFORMATIONS

  • BLISS DELICE, AUSTIN TEXAS - CEO

    2017 - 2019

  • Total - LOGISTICS

    Nanterre (92000) 2013 - 2017

  • PATISSERIE A LA CARTE, PARIS - CEO

    2013 - maintenant

  • Moët Hennessy Diageo, groupe LVMH - PRICING, DATA MANAGEMENT

    2013 - 2013

  • TOTAL LUBRIFIANTS - LOGISTICS

    COURBEVOIE 2011 - 2013

  • ADLE - Gestionnaire

    2009 - 2011

  • DK-SCHWEIZER - Team Leader

    2006 - 2009

  • SONY Recording Media Energy Europe - SUPPLY CHAIN CODECENTER

    2003 - 2005

  • BMG MUSIC PUBLISHING - COPYRIGHTS SOUS-EDITION INTERNATIONALE

    2003 - 2003

  • WAGRAM MUSIC - STOCKS-ACHATS-FABRICATION

    Paris (75000) 2001 - 2002

Formations

Réseau