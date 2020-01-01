Sylvain KERBOUL

-
NANTERRE
2019 - maintenant
BACK OFFICE, SYSTEMES D'INFORMATIONS
-
BLISS DELICE, AUSTIN TEXAS
- CEO
2017 - 2019
-
Total
- LOGISTICS
Nanterre (92000)
2013 - 2017
-
PATISSERIE A LA CARTE, PARIS
- CEO
2013 - maintenant
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Moët Hennessy Diageo, groupe LVMH
- PRICING, DATA MANAGEMENT
2013 - 2013
-
TOTAL LUBRIFIANTS
- LOGISTICS
COURBEVOIE
2011 - 2013
-
ADLE
- Gestionnaire
2009 - 2011
-
DK-SCHWEIZER
- Team Leader
2006 - 2009
-
SONY Recording Media Energy Europe
- SUPPLY CHAIN CODECENTER
2003 - 2005
-
BMG MUSIC PUBLISHING
- COPYRIGHTS SOUS-EDITION INTERNATIONALE
2003 - 2003
-
WAGRAM MUSIC
- STOCKS-ACHATS-FABRICATION
Paris (75000)
2001 - 2002