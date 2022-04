Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Viadeo !



Si vous êtes intéressé par mon profil ou si vous avez besoin d'informations complémentaires me concernant, vous pouvez me contacter par mail : sylvain_laroche@hotmail.fr



N'hésitez pas également à faire un tour sur mon blog :Array



Bonne journée et merci de votre visite !



Sylvain LAROCHE



Mes compétences :

Communication

Rédacteur

Presse écrite

Rédaction

Publicité

Médias