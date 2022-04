Sylvain LARROQUE

Je suis Technico-commercial confirmé.Mes fonctions étaient :Chargé de la commercialisation, des études de mise en œuvre, de l’établissement des devis, de la vente, des relevés et contrôles des métrés, de la participation aux réunions de chantier, des relations avec les sous-traitants, de l’organisation et du contrôle de mise en œuvre, des formalités administratives, techniques ou commerciales, de l’organisation du service après-vente, du suivi financier, des produits de l’ensemble de BATOR France SA.



Ce métier m’as permis d’exprimer ma combativité, mon audace et ma persévérance au service d’objectifs commerciaux. C’est pourquoi je vous transmets cette candidature et suis vivement intéressé par une offre d’emploi dans votre société.



En effet, j’ai occupé ce poste de Technico Commerciale, Chargés d’affaires en home office chez Bator France pendant 10 ans. Rattaché au Directeur Général / Directeur des Ventes, j’ai assuré le suivi d’un portefeuille existant (SNCF, RATP, Aéronautique) et développé de nouveaux marchés (Ferroviaire, Centres de Secours, Petites et Moyennes Entreprises, particuliers). Les marchés ciblés et les produits que j’y ai étudiés, commercialisés et mis en œuvre étaient à très forte technicité.

Responsable du secteur géographique Ile de France et grand Nord, j’y assurais notamment la promotion, la négociation, la prospection et la fidélisation auprès d’acteurs tels qu’architectes, bureaux d’études, entreprises du BTP, Maître d’œuvre et Maîtres d’ouvrage.

Issu d’un service technique, j’étais également en charge du bon déroulement des chantiers marchés publics et privés. J’assistais aux différentes réunions, j’organisais la planification des installations, je coordonnais les intervenants pour les phases travaux, je réalisais les mises en services, j’assurais le suivi de ces prestations jusqu’à la réception définitive et sans réserves.

Après une formation produits et technique de vente propre à votre société, je suis convaincu que mon profil, mes connaissances précitées, mes expériences de la vente par valorisation de la technique produits, seront des atouts majeurs pour intégrer un poste de technico-commercial au sein de votre équipe Je souhaite vivement vous rencontrer afin de vous expliquer plus en détail mon parcours professionnel et mes motivations pour ce nouveau challenge.

Je vous remercie par avance de toute l’attention que vous porterez à ma candidature, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Technico-Commercial

Home office

Commercial

Négociation

Prospection

Promotion