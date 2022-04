Sylvain LAROCQUE

PROFIL

Je suis un gestionnaire efficace, ave une expérience à l’international orienté vers les résultats. Je possède plus de 25 ans d'expérience: direction général des opérations, acquisitions, intégrations, gestion des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles, élaboration de stratégies marketing et autres plans d'action, développement de nouvelles perspectives d'affaires, administration de comptes majeurs, négociation de contrats et ententes commerciales, préparation de soumissions, création d'outils de gestion et d'indicateurs de performance, gestion de flotte de véhicule, plan de mesure de sécurité et d’urgence. J’ai plusieurs années d’expérience progressive en gestion du personnel, y compris une expertise dans le développement des relations de travail, en gestion d’équipe multidisciplinaires. Je m’implique directement et m’engage à établir des structures de gestion solides. Je me démarque par mon leadership mobilisateur, ma diplomatie, mon entregent, mon esprit créatif, mon grand sens des responsabilités, ma capacité à travailler sous pression et à discerner les priorités pour traiter plusieurs dossiers à la fois et de façon efficace.