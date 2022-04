Sylvain Le Bihan est le gérant de Eskem Studio. Nous recherchons actuellement des agent commerciaux revendeurs de prestations de création de site internet, application mobile et impressions tous supports.

Eskem Studio existe depuis début 2013. Nous sommes situés à Brest et travaillons sur toute la france.

La création de site internet est notre cœur de métier. Avec 10 ans d'expérience dans le domaine et plus de 200 références, nous avons réussi à trouver l'équilibre entre qualité irréprochable et budget raisonnable. Nos offres sont adaptées aux PME/TPE mais nous réalisons aussi des prestations de développement sur mesure pour les projets de plus grande envergure.

Nous respectons avec rigueur les standards du web et nous efforçons de toujours être à la pointe des nouvelles technologies en proposant par exemple systématiquement des versions mobile et/ou des webdesigns responsives.



Nos offres sont adaptées aux petites structures, nous réalisons et imprimons également tous supports de communication.



