Sylvain LE BIHAN

Je travaille dans le domaine des télécommunications et des réseaux mobiles depuis 1998.



J'ai participé à des projets R&D d'envergure et acquis une expertise dans les réseaux fixes et mobiles sur les technologies UMTS, LTE, réseaux IP, VoIP.



Après une expérience de Product Manager / Product Owner Agile chez Astellia, en charge de la solution 4G LTE puis du produit Nova Explorer, application Web pour l'investigation de bout en bout des problèmes de QoS sur les réseaux mobiles, je suis actuellement Manager d'Affaires et Architecte à la DGA.



Mes compétences :

3G

Normes 3GPP

LTE

UMTS

VoIP

Agile Scrum

Méthode agile

Marketing produit