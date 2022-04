Sylvain LE BORGNE

- Développement de réseaux publicitaires internationaux (Belgique, Brésil, Chine, Allemagne, Portugal, Espagne, Suède) et management d'équipes multiculturelles.

- Construction et gestion de systèmes de données massives (big data)

- Gestion de produits technologiques destinés à la publicité digitale

- Mise en oeuvre d'interfaces de communication entre différents acteurs du marché de la publicité en ligne

- Création de projets et d'entreprises (stratégie, business plan, marketing, administration, légal, partenariats)



Spécialités:

Stratégie, business development, management de produits



Mes compétences :

Management

Conception

Publicité

Développement international

Marketing

MBA

Publicité en ligne

SEO

Internet

Communication