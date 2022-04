Sylvain LE CARPENTIER

Force de proposition, à l’écoute des besoins fonctionnels métiers, j'assure le dialogue avec la maitrise d’œuvre et accompagne les utilisateurs dans la prise en main de nouveaux outils.





CONDUITE DE PROJETS



• Alignement stratégique et recueil du besoin ;

• conception de tableaux de bord, gestion des budgets ;

• urbanisation, analyse de processus ;

• rédaction de cahiers des charges ;

• élaboration des spécifications fonctionnelles ;

• validation des spécifications techniques ;

• interface métiers / MOE / utilisateurs ;

• conduite du changement ;

• rédaction de cahiers de tests et tests, recette ;

• déploiement sur site ;

• formation et assistance aux utilisateurs.





MANAGEMENT



• des équipes fonctionnelles (métiers et experts) ;

• de la conduite du changement avec utilisateurs clefs ;

• de prestataires externes (recherche, choix et intégration).





FORMATEUR



Agile Scrum





METHODES



Agile Scrum, UML, BPM





CERTIFICATIONS



• ITIL v3 Foundation (Exin)

• Agile Scrum Foundation (Exin)





METIERS



Banque, assurance, automobile, armement, économie sociale et solidaire, énergie, services, industrie.





LANGUES



Anglais courant



Mes compétences :

BPM

MOA & AMOA

Scrum