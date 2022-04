Sylvain LE GOUX

Je suis actuellement Ingénieur Qualité/Méthodes au sein de l'entreprise THORN Lighting basée aux Andelys (27). Dans le cadre de la mise en place du service QUELSS, j'ai en charge un portefeuille de produits en terme de Qualité et de Méthodes. Dans ce cadre, je m'occupe: de traiter les réclamations clients par des outils d'analyses (ex.: 8D) suivi d'un plan d'actions, de suivre nos fournisseurs sur la conformité des produits livrés, d'animer des groupes de travail KAIZEN, de mettre à jour nomenclatures et gammes et enfin l'industrialisation d'un nouveau produit.



Toujours à l'écoute du marché pour d'éventuelles opportunités, je suis intéressé par des postes d'encadrement.



Mes compétences :

Process

Thermoformage

Lean IT

Qualité

Industrialisation

Ingénierie

Automobile

Amélioration continue

Gestion de projet