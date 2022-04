Sylvain LE MARCHAND

Il y a des jours où l'on a envie de tout changer … Vous avez un projet de rénovation ?



Vous voulez gagner en luminosité et en volume, réagencer un espace de vie, changer la dimension d’une pièce pour créer de nouveaux espaces … Rénovéo contribuera à améliorer votre habitat par un suivi du projet de A à Z.



La conception et la réalisation de nouveaux espaces n’ont pas de secret pour nous ! De 6m2 à 300m2, tous nos salariés vous accompagneront dans votre projet de réaménagement intérieur en s’adaptant au mieux à votre quotidien tout en réalisant l’intégralité des travaux. Des délais clairs et respectés, des devis explicites et gratuits et surtout un interlocuteur unique ! Notre style contemporain et la qualité de nos finitions sauront vous séduire. Pour un aperçu de nos réalisations, rendez vous sur le site,Array !



Mes compétences :

Décoration

Créativité

Conseil

Conception

Réalisation