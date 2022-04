Sylvain LE SAOUT

Une expertise technique de plus 16 ans des filières agro-industrielles sur un périmètre international du champ à l’assiette

Une base agronomique associée à une maîtrise des processus d’amélioration continue et du risk management

Des compétences en management transversal au service de la performance économique



Mes compétences :

Audit

Internal Audit

Risk Analysis

Continuous Improvement

Hazard Analysis and Critical Control Point

Product life management

Certification environnementale

R&D

Risk Management

Assurance Qualité

Business Objects

Google Drive

Pack Office

SAP