Sylvain LEBOEUF

Portfolio en ligne : http://galarts.fr



• 7 ans et + d'expérience dans le graphisme web et la direction artistique



• Passionné par le web et le design multi-support, pratiquant assidu du Responsive webdesign.



• Capable d'intégrer des pages et des emails multi-supports ainsi que de produire des animations Flash, HTML5/CSS3 et Javascript.



• Créatif et artiste à mes heures perdues.



Mes compétences :

Graphiste freelance

Graphiste

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

WebDesign

Directeur artistique

Photoshop

Flash

InDesign

Dreamweaver

Suite Office

Illustrator

Graphic design

Direction artistique

Graphisme

Art direction

Web

Html

Print