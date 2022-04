Sylvain LECHEVALIER

Développement internet

• Langages HTML5, CSS3, PHP, Javascript, JQuery, AngularJS

• Création de sites dynamiques, gestion de contenu



Développement logiciel

• Langages C, VB, Perl, XML/XSL, Delphi, programmation objet, Java, Drools

• Bases de données PostgreSQL

• Modélisation UML, architecture n-tiers

• Environnements Komodo, Eclipse



Recherche et développement

• Interface client / fournisseur

• Suivi de projet, vie série

• Documentation technique, présentations

• Support technique, analyse, expertise



Informatique embarquée, automatique

• Simulation Matlab/Simulink

• Logiciel C embarqué

• Gestion de configuration ClearCase/ClearQuest

• Protocoles de communication CAN, KW2000, Diag On CAN



Mes compétences :

Développement informatique

Informatique industrielle

Perl

Ingénierie système

C

Systèmes embarqués

PHP

HTML 5

MATLAB

XML

JavaScript

CSS 3

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Drools

JQuery

Java

AngularJS