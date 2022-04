Ingénieur en eau-environnement, disposant de plus 10 ans d’expérience dans le domaine de l’eau, de l'environnement et de la gestion du risque, je suis actuellement en charge de la compétence GEMAPI et des risques sur la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.



De plus, dans le cadre des territoires à risques importants d'inondation reconnus sur le Bassin Loire-Bretagne la CAPEV porte la Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI) et ce depuis 2016.

En 2018 le projet de la CAPEV est de réaliser un PAPI d'intention. De ce fait, je débute actuellement le processus de démarche PAPI 3 avec une déclaration d'intention, l'étude du futur périmètre, l'état de l'art du territoire... cette démarche d'intention devrait mener d'ici la fin d'année 2018 à une demande de labellisation du PAPI d'intention de notre territoire.



Pour ce faire mes compétences sont:

• une solide expérience et expertise de terrain (40 jours par an, plongée en cours d'eau, lac et océan, permis option côtière, pêches électriques, hydromorphologie, vidanges de barrages...) ;

• une parfaite connaissance de la réglementation et l'écoute active des besoins (réalisation d'étude d'impact, de demande d'autorisation/déclaration, loi sur l'eau, notice d'incidence Natura 2000, PLU, PLUi, SAGE, DOCOB, PPRI ...) .



Conseil et expertise environnementale pour répondre aux besoins :

• Etudes :

o expertise écologique (inventaires, suivis…) ;

o gestion des espaces naturels (Natura 2000, plan de gestion PN, RN…) ;

o aménagement durable (études d’impact et suivi de chantier) ;

o documents d’urbanisme, et plan de gestion risques et autres (SCOT, PLU, PCAET, PPRI…) ;

o SIG (TVB, cartographie…).



• Animations/Conseils :

o Outils de planification/Programmes d'actions (Sage, PAPI, SLGRI, Natura 2000 …) ;

o Assistance à Maitrise d'Ouvrage (Comité de pilotage, comité de suivi …).





Sylvain LECKI



Mes compétences :

Analyse environnementale

Biodiversité

Conseil

Environnement

Expertise environnementale

Hydroélectricité

SIG

Diagnostic environnemental

Gestion de projet

Management

Développement durable

Prospection commerciale

Animation de réunions