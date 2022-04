Sylvain LECOMTE

Manager senior avec une expérience significative de la relation client en France et à l’international, j’aime travailler en équipe et monter en compétence mes collaborateurs grâce à des pratiques participatives fondées sur la stratégie et les valeurs.

Expert en déploiement de projets opérationnels et polyvalent sur différents métiers (planification, qualité, formation, recrutement, performance, CRM, multicanal), je possède un tempérament entrepreneurial orienté sur la satisfaction client et l’atteinte de standards de qualité élevés.



Mes compétences :

Conduite de projet

Management opérationnel

Gestion de la relation client

performance management

front office

call monitoring

back office

TOP

Customer Relationship Management