Sylvain LEFEVRE

Juriste de formation, diplôme de l'ESJ de Lille (Journaliste Editeur de Produits Multimedias), journaliste sénior spécialisé en NTIC et plus particulièrement dans les problématiques NTIC et Droit, j'interviens pour des sites de presse spécialisés mais aussi des titres grands publics sur le web et/ou sur le papier. En parallèle j'enseigne au titre d'intervenant extérieur dans divers établissements (Lille 3, ISCOM...) et je suis un des tuteurs de la télé-préparation au concours des école de journalisme développé par l'ESJ de Lille. J'ai commencé ma carrière alors que le web n'était encore accessible qu'avec des modems faisant d'étranges bruits...Je suis en permanence en recherche de nouvelles collaborations tant en presse que dans d'autres secteurs.



