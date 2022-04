Sylvain LEFEVRE

J’ai cédé au mois de décembre dernier l’entreprise que je dirigeais et qui comportait plusieurs activités sur différents sites. Je cherche aujourd’hui un nouveau projet professionnel pour continuer à m’épanouir et faire avancer une idée ou un besoin. J’ai eu la chance de parcourir les différentes missions d’une exploitation, mais j’ai pour autant le souhait demain, de me concentrer sur ce qui me correspond le plus, à savoir la commercialité, le marketing produit, la gestion de projet ou encore le contrôle de gestion.



Mes compétences :

Stratégie Marketing, e-business, marketing digital