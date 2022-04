Sylvain LEFEVRE

Ingénieur en informatique, chef de projet, manager du pôle transformation digitale



Je suis intéressé par des projets pour découvrir de nouveaux domaines, relever des défis et jouer sur la double compétence technique et fonctionnelle.

A l'écoute des utilisateurs, je co-construis des solutions avec les équipes techniques.



Ma valeur ajoutée est une grande polyvalence : que ce soit par mon spectre technique ou mes secteurs d'intervention (Progiciel Gestion de Production, Finance, EDF, SNCF, Grandes distribution, e-commerce).

J'ai su découvrir et maîtriser rapidement un nouveau domaine métier avec une expertise technique parfois particulière, pour obtenir l'adhésion des utilisateurs.



Je me positionne à l'interface des équipes métiers et des équipes techniques, j'interviens durant tout le cycle projet pour maîtriser les 4 dimensions Coût, Qualité, Délai, Fonctionnel : CQFD !

La veille technique et fonctionnelle permet de proposer les évolutions fonctionnelles qui améliorent l'efficacité des utilisateurs et des traitements.



Mes compétences :

Supply chain

Chef de projet

Distribution

Finance

Management de projets

Formateur

ERP

Informatique

MOA

Chef de projet informatique

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conception fonctionnelle

Ingénieur

Système d'Information