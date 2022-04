Sylvain LEGAL

RACINE CARRÉE Agencement

Nous sommes spécialisés dans la menuiserie intérieure, et la fabrication d'ameublement sur mesure .



Notre savoir-faire s'adresse aux particuliers ( cuisines, dressings , bibliothèques , parquets , terrasses bois...) et aux professionnels (agencement de lieux de ventes , corps médicaux , bureaux...)



Afin de répondre à une clientèle exigeante , nous sommes sommes équipés d'un atelier permettant de fabriquer des agencement laqués , stratifiés ou en bois massif , et pouvons associer des matériaux tels que le verre ou le métal.



Cet outil de travail nous permet de maîtriser le processus de fabrication et de gagner en réactivité.