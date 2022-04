Sylvain LEGRAND

15 ans d’expérience de la vente de solutions techniques dans différents domaines aboutissant à ce jour à la commercialisation de logiciels dans le domaine de la simulation et de l’ingénierie numérique auprès de grands comptes.

J’évolue dans un environnement international avec des interactions auprès de mes clients et internes à ma société sur un plan mondial.

J ai la responsabilité d orchestrer les differentes ressources Marketing, consulting et training pour apporter la réponse la plus appropriée à chacun de mes clients. Je gére également un assistant commercial pour la gestion de mon territoire.



Mes compétences :

Relationnel

Relations internationales

Travail en équipe

Gestion grands comptes

Commercialisation des produits techniques

Développement commercial