Sylvain LEGROS-ZIMMER

Actuellement responsable des applications SAP au sein de Semardel, société d'économie mixte, grosse PME à visage humain, je gère tout ce qui touche de près ou de loin SAP, sur les modules FI-CO, MM-WM et PM.



J'ai intégré le monde SAP à la sortie de mes études de sciences (DEA Physiopathologie Cellulaire et Moléculaire) via une petite SSII, où j'ai fourbi mes armes techniques (SAP ABAP) pendant 3 ans chez VW France. Les modules fonctionnels principaux étaient MM FI SD CO.



J'ai ensuite suivi ma compagne en Ecosse, où nous avons vécu pendant 1.5 ans, et où je me suis confronté à la rudesse de l'accent écossais à travers des échanges riches avec les gens du cru lors de divers petits boulots.



De retour en France, j'ai intégré Logica/CGI, et passé 3 ans en tant que consultant technico-fonctionnel et responsable de domaine SAP MM-SRM et SD sur une TMA, jusqu'à devenir responsable du domaine SAP (MM-SRM SD FI CO HR). J' ai ensuite pris la responsabilité complète de la TMA, et encadré une équipe de 14 personnes, sur diverses techno (SAP, J2EE, PB, Web, BO), et en particulier responsable du domaine SAP (MM-SRM SD FI CO HR). Après 5 ans passé en "run", je suis reparti dans le monde du "build" toujours avec Logica, jusqu'à intégrer le groupe Semardel en 2012.



Mes compétences :

Chargé de projet

Chef de projet

SAP

SAP MM

SRM

TMA

Informatique

Gestion de projet