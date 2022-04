Ancien sportif de haut niveau, je vis tout avec passion et sincérité. Je suis maintenant directeur d'un magasin d'ameublement et de décoration . Je mène une équipe de 20 personnes vers chaque victoire, avec beaucoup d'énergie, d'engagement et de motivation.



Mes compétences :

Exploitation commerciale

Animations commerciales et marketing

Mesure et analyse des performances

Management et communication