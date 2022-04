Sylvain LEMANG-CATEL

Riche d'expériences au sein de directions opérationnelles et du département étude et maintenance applicative de la DSI, j'assure aujourd'hui le pilotage et le développement du pôle organisation autour de projets structurants pour mon Groupe : constitution et direction d'un portefeuille des projets d'entreprise, pilotage de projets d'amélioration de la relation clients, de lutte contre la vacance et contre l'impayé...

J'assiste ainsi les Directions supports et opérationnelles dans la conduite du changement.



Mes compétences :

Management

Direction de projet

Gestion locative

Traitement de l'eau

Assainissement

Gestion de projet

Conduite du changement

Méthodologie PRINCE2 (certifiée)

ITIL V3 - Centre de Service