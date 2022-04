Alexandre DELATTRE

Missions du Contrôle de Gestion (Budget, Business Plan, FSFC, Note de frais, Equilibre d'opérations, Comptabilité Analytique...)

Pilotage de la Trésorerie quotidienne, annuelle, pluriannuelle

Gestion active de la dette (Renégociation d'encours, optimisation)

Ingénierie Financière



FORMATION:



2008/2009 Obtention du Master 2 Sciences du management Métiers du contrôle, du conseil et de l'audit parcours contrôle de gestion (Mention AB), en contrat de professionnalisation, à l’I.A.E de Valenciennes (Nord, 59).



2007/2008 Obtention du Master 1ère année de sciences de gestion parcours MEDC (Management des Entreprises et Développement des Compétences) mention contrôle de gestion à l’I.A.E de Valenciennes (Nord, 59).



2006/2007 Obtention de la licence 3ième année de sciences de gestion parcours Développement De l’Entreprise à l’I.A.E de Valenciennes (Nord, 59).



2004/2006 Obtention du D.U.T G.E.A (Gestion des Entreprises et Administration) à l’I.U.T de Valenciennes (Nord, 59).



2000/2004 Baccalauréat Economique et Social option Mathématiques (Mention Assez Bien) au lycée A.Chatelet (Nord, Douai).



Expériences:



2008/2009 Contrat de professionnalisation d'un an en tant que controleur de gestion au sein du Groupe Maisons & Cités



Stages :

Mai-Juillet 2008 Stage d’une durée de 16 semaines au sein du groupe Maisons & Cités à Douai (Nord ,59) avec pour mission : réalisation d’un audit et d’un guide de procédures.



Mes compétences :

comptabilité

conseil

audit

Contrôle de gestion