Morad AKENIOUINE

Diplomé du BBA EDHEC en 2014, je suis actuellement en MASTER Système d'Informartion (Gestion de programmes et de projets) avec 4 certifications: Prince2, Agile PM,MSP Project et ITIL (en cours). J'ai 3 ans d'expérience via mes deux années d'alternance dans une SSII spécialisée en archiecture SI, et une année chez EY (contrat de professionalisation) en tant que consultant Organisation et IT.je suis à l'aise en anglais (parlé et écrit), et un bon sens relationnel.



Actuellement en poste chez PWC Lille, Ma volonté est de construire ma carrière professionnelle autour du monde de la Sécurité IT et des nouvelles technologies en région Nord.





Certifié en Méthodologie de gestion de projet :

- Certification Prince 2

- Certification AGILE PM

- Certification gestion de programmes anglais MSP

-Certification ITIL en cours



Mes compétences :

Force de propositions et de solutions

EBP

Sharepoint

Externalisation

LYNC

Ventes

PRA

SSII

Datacenter

Prince 2

PMi

MSP

Amoa

Organisation

Revue des processus