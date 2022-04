Sylvain LEMENAND

En charge du suivi Qualité, responsabilité humaine, environnement et toxicologique du panel fournisseur mondial pour le process industriel heavy stitching (bagagerie, casque,gonflable, tente...)

Animation fonctionnelle des responsable Qualité de bureau de production afin de garantir l'application des stratégies ainsi que l'obtention des objectifs et missions Qualité, Responsabilité Humaine en production, toxicologiques et environnementaux.



En charge du suivi qualité de la direction technique casque et bagagerie (homologation produit, plan de validation...).



Auditeur et instructeur d'auditeur (validation terrain).

Moniteur sur la méthode de résolution de problème.



Mes compétences :

Méthode de résolution de problème

Formateur de formateur

Audit qualité

Management qualité fournisseur

Management

Plan de validation

Management fonctionnel

AMDEC