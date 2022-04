Sylvain LEMORE

Ingénieur spécialisé en analyse et conception orienté objet et en développement de logiciel embarqué, je base toujours mon travail sur une analyse approfondie des exigences du client.



Je mets tous les jours à profit mes expériences et mes compétences, acquises dans des secteurs d'activité de pointe : Automobile, Télécom, Electronique industrielle, Consulting.

J'ai la capacité de transférer les meilleures pratiques de génie logiciel d'un secteur d'activité à un autre.



J'ai une grande aisance dans la relation client ou avec les équipes de sous traitant.



Expérience en tant que chef de projet :

-Contexte international (Allemagne, Roumanie, Inde, Maroc...)

-Interface avec les clients et les sous-traitants

-Pédagogue, je sais argumenter et convaincre



Expérience en tant qu'intégrateur logiciel :

-Connaissance du hardware, et du software

-Capacité à avoir une vision globale d'un système complexe

-Capacité à définir une stratégie d'intégration et à l'adapter en fonction des difficultés rencontrées.



Spécialisations :Prise de décision (architecture, process de développement)

Analyse et Conception Orientée Objet

Capacité d’intégration à des structures existantes

Capacité d'abstraction et de synthèse



Suivi et traitement des non conformités des logiciels



Embarqué : Assembleur, C, C++, Symbian OS

Systèmes d'informations : C# et VB .Net, VB6, PHP5, SQL

UML et Design Patterns, outils de modélisation



Mes compétences :

Automotive

Microcontrollers

Microprocessors

Multimedia

Java EE

Conception UML