Après 15 ans de responsabilités commerciales et la création d'une activité e-commerce, je gère et développe un portefeuille BtoB dans les Solutions Transport nationaux et internationaux à haute valeur ajoutée, dans un réseau intégré, technique et collaboratif.



Entrons en contact !





Sylvain LESCOT

06.12.86.36.05



Mes compétences :

Négociation commerciale

Vente complexe

Coordination de projet

Prospection commerciale

Outils de pilotage

VENTE B to B

Fidélisation des clients

English TOEIC B2-C1