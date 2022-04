Sylvain Letellier

CHEF DE MARCHE





Expériences professionnelles

Janvier 2011 à ce jour Chef de Marché, Concession Xerox Alliances (Rungis, 94)

Chef de Ventes de 6 commerciaux adressant le marché commercial dit "géographique" (PME - PMI ; entreprises de moins de 30 salariés)pour le compte de la marque Xerox (copieurs, fax, imprimantes). Mon rôle est de piloter l'activité, favoriser la montée en compétence et garantir l'atteinte des résultats des 6 Attachés Commerciaux dont j'ai la responsabilité. Répondant directement au Directeur Commercial, je fait également parti du comité de direction et d'encadrement de l'entreprise.



Juin 2009 à Décembre 2010 Ingénieur Commercial Grands Comptes, Concession Xerox Alliances (Rungis, 94)

Démarche commerciale pour le compte de la marque Xerox (copieurs, fax, imprimantes) auprès d'entreprises clientes à rayonnement national, mono ou multi-sites (réseau Guy Hoquet, Groupe Castel Frères, Coplan Ingénierie, RiouGlass, Pilkington, Mairie de Vitry sur Seine,...) ou prospects (Fnac, Majencia, Interforum, Mairie d'Ivry sur Seine,...). Cette démarche inclue également une dimension de conseil et d'audit, concernant la stratégie documentaire des entreprises concernées, clientes ou prospects.



Octobre 2006 - juin 2009 Ingénieur Commercial géographique, société Ricoh France (Rungis, 94)

Responsable du développement du chiffre d’affaires de la marque Ricoh auprès des entreprises utilisatrices de péripheriques d'impression (copieurs, fax, imprimantes). Cette démarche inclue également une dimension de conseil et d'audit, concernant la stratégie documentaire des entreprises concernées, clientes ou prospects.



Avril 2004 - juin 2006 Ingénieur Commercial géographique, société Kinnarps (Orgeval, 78)

Responsable du développement du chiffre d’affaires de la marque Kinnarps auprès des entreprises et des collectivités locales, utilisatrices de mobilier de bureau et d’aménagement d’espaces de travail, dans le cadre d’une démarche grands comptes (ADP, Carrefour, Siemens, SNCF, Total) et géographique (77 et 94).



Octobre 2003 - mars 2004 Ingénieur Commercial géographique, société Roneo (Paris, 75018)

Responsable du développement du chiffre d’affaires de la marque Roneo auprès des entreprises et des collectivités locales, utilisatrices de mobilier de bureau et d’aménagement d’espaces de travail, pour le secteur ouest des Hauts de Seine (Boulogne-Billancourt, Rueil-Malmaison, Sèvres, Suresnes, Saint-Cloud,…).



Octobre 2001 - août 2003 Attaché commercial service consommables, société Epson

France (Levallois-Perret, 92)

Suivi de comptes grande distribution (Conforama, Hyperburo, PC City, Serap, Virgin), suivi et stimulation du réseau des revendeurs informatique et fournituristes de bureau (VPC : Camif, Datasun, Ebizcuss.com ; réseau Buro + ; groupement UNIFOB, INTROPA,…), animation des plateaux de télévente des grossistes agréés, réalisation de formation-produits.



Septembre 1999 - août 2001 Représentant pour la société Libertex (Paris, 75002)

Vente sur le marché français de tissus pour le prêt à porter féminin auprès des grossistes et des fabricants de produits finis (manteau, jupe, pantalon, chemisier, …).





Diplômes



Juillet 2003 Maîtrise de vente et management commercial en alternance, CFA ICD (groupe IGS)

(Paris, 75010)



Juillet 2001 BTS Force de Vente en alternance, IFFA Vente et Tourisme (Evry, 91)



Juillet 1999 Baccalauréat Professionnel Commerce en alternance, IDEP (Evry, 91)



Juillet 1997 BEP Vente Action Marchande, Lycée professionnel de Corbeil-Essonnes (91)

CAP Vente et Relation-clientèle





Connaissances complémentaires



Anglais : Niveau scolaire



Informatique : Excel, Word, Power point, Access, Configura, Cognos powerplay, SAP.



Mes compétences :

Ambitieu

Chef de marché

Chef des ventes

Commercial

Documentaire

dynamique

Stratégie

ventes