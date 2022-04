Sylvain LETELLIER

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste d'Acheteur ou d'Assistant Achats, car j'y vois l'opportunité d'y démontrer mon dynamisme et l'énergie que je suis capable d'investir. Je suis également ouvert à un poste basé dans l'Import-Export.



J’occupe actuellement le poste de Responsable commercial Import-Export. J’étudie de nouveaux marchés et adapte les offres de produit en fonction de la demande. Je pilote diverses actions commerciales et marketing, afin d’atteindre des objectifs commerciaux prévisionnels en utilisant les moyens et budgets alloués, après analyse de la concurrence.

Je tiens compte des stocks disponibles et approvisionnements et je gère entièrement les réseaux de distribution, tout en cherchant de nouveaux partenariats. J’analyse régulièrement les statistiques, tout en tenant compte de la rentabilité. Je résous également des litiges, à travers la gestion des SAV.



Suite à l’obtention d’un Master 2 en Commerce International, j’ai développé des connaissances dans l’import-export, ainsi qu’un niveau d’anglais et d’espagnol élevé, que j’ai renforcé au cours de mes expériences professionnelles. Celles-ci m’ont permis d’acquérir des capacités de réactivité et d'adaptabilité, ainsi qu’une force de conviction dans le règlement des litiges.

Comme vous pouvez le voir dans mon Curriculum Vitae, je suis polyvalent. De même, j’ai appris à devenir autonome et rigoureux face aux situations nouvelles, ainsi qu’à prendre des initiatives et être à l’écoute de mes interlocuteurs.

Avec mes 22 ans de pratique de judo, j’ai également développé des valeurs morales, une résistance au stress, de réelles capacités à travailler en équipe, et donc un bon relationnel.







Mes compétences :

Export

Commerce international

Achats

Sarbacane

Sage Accounting Software

SAP

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop