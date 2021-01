Sylvain LETORT

Après cinq ans au sein du Service International de la Caisse Régionale du Crédit Agricole D’Ille et Vilaine, j’ai rejoint le groupe Société Générale au Pole Service Client de Rennes en 2009.



Au sein du Service de traitement des Crédits Documentaires, j'ai occupé les fonctions d'adjoint au responsable de service, ainsi que les fonctions de Correspondant Flux Internationaux pendant 3 ans



Tout au long de mon parcours, j'ai acquis une expérience significative, en particulier sur les problématiques de risque client, de risque de change et en accompagnement pour la création de filiales à l’étranger. En effet, j'ai développé de nombreuses compétences comme la maîtrise des procédures documentaires et la mise en place d'outils de change structurés.



Aujourd’hui, j'ai pris la responsabilité de l'animation et du pilotage du Commerce International sur tout le grand ouest. Mon job consiste à accompagner les ME et GE sur toutes leurs problématiques internationales. L'autre partie de mon job concerne l'animation des équipes dédiées au commerce international : organiser les actions de promotion du CI avec les unités commerciales tout en associant les correspondants basés dans les Back Offices. Le but de ce dispositif étant d'apporter le meilleur accompagnement possible à nos clients tout en concrétisant un maximum de rebonds sur nos prospects.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Crédits documentaires

Export

Import

Import Export

International

Négoce

Négoce international

Risque de change

Risque Pays

Finance