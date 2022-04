Sylvain LÉVY-VALENSI

Mon métier consiste à adapter les transferts de compétences aux besoins des entreprises.

C'est aussi adapter les savoirs en fonction de données prospectives sur le développement et l'évolution des marchés.

De développer, d'administrer et de coordonner des modèles pédagogiques , tant pour les jeunes entrant dans la vie active que pour les salariés des entreprises.

De rester en veille constante sur le devenir et l'évolution des différents métiers notamment liés à l'immobilier, de l'assurance, de la banque, de la bancassurance ainsi que celui des métiers de la gestion de patrimoine.

La formation professionnelle est une passion, former de jeunes étudiants et des salariés en activité permet de replacer l'individu au coeur de toutes les préoccupations économiques.

C'est aider à bâtir des projets de vie professionnelle ou chacun a la possibilité de se réaliser.



Mes compétences :

Management et gestion d'entreprises de services