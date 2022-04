Sylvain LODE

Bonjour

Je suis actuellement en reconversion professionnelle, je termine un certificat de compétence professionnelle de responsable d'une unité de transport et logistique avec la soutenance de mon mémoire au mois de décembre. Une fois validé je serai gestionnaire et commissionnaire de transport.

Pendant cette formation j'ai pu au sein de la Sémitan voir les taches et le rôle de différents responsables dans la gestion du personnel.

Au mois d'octobre j'ai commencer une formation de management opérationnel au CNAM de niveau Bac +2 et je suis a la recherche d'un stage en gestion d'équipe et marketing, marchandising.



J'ai créer et dirigé une société dans le domaine de l'aménagement de jardins et l'élagage, cela m'a permis d'acquérir de l'expérience dans le contact clientèle ainsi que dans la gestion d'équipe.



Mes compétences :

Rigoureux et autonome

bonne connaissance du transport de marchandises et