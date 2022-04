Sylvain LOISIER

Lieu de résidence : Dijon (21)

Date de naissance : 01/08/1977

Marié





PARCOURS PROFESSIONNEL :



- Depuis septembre 2004 Chef de projet au CONSEIL GENERAL DE COTE D’OR (Administration territoriale), Dijon

- Mars 1999-avril 2004 Analyste programmeur / Chef de projet junior chez IFRANCE (Portail internet - Groupe Vivendi Universal Net), Dijon

- Juin-septembre 1998 Analyste-programmeur – stagiaire chez A.E.I. (Applications Electrotechniques Industrielles), Longvic





COMPETENCES :



- Langages : C, C++, HTML, Visual Basic, Windev (formation niveau avancé), Pascal, ADA, SQL, notions de Delphi, de Java et de Cobol.

- Systèmes d’exploitation : Unix, Linux, MS-DOS, Windows.

- S.G.B.D. : Access, Hyper File (Windev), Oracle, de O2 et de SQL Server.

- Méthode d’analyse : Merise, UML.

- Langues : * Anglais : 775 pts au TOEIC (Test Of English for

International Communication).

* Norvégien et espagnol : notions.





FORMATION :



- Depuis septembre 2004 Préparation du DEST informatique au CNAM de Dijon.

- Novembre 2003-mai 2004 WALLSTREET INSTITUTE Formation en Anglais.

- 1998-99 DIADEME (Diplôme d’Informatique Approfondie à Destination du Monde de l’Entreprise, niveau Bac + 3).

- 1997-98 DUT informatique, option informatique et génie informatique.

- 1995-97 Ecole d'ingénieur en production à l'ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports).

- 1995 Baccalauréat S



Mes compétences :

Analyste programmeur

Chef de projet

Informatique

programmeur