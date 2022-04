Sylvain LOISSAU

Grâce à mes connaissances en sciences économiques et mes compétences en veille stratégique et économique (maitrise d'outils comme Orbit et Intellixir, compétences en analyse financière et veille internet...), je suis capable d'apporter des données et de produire des analyses utiles à la prise de décisions ou à l'élaboration de rapports et d'études structurés.



Mes compétences :

Gephi

Web of Science

Engineering Village

Intellixir

Scopus

Digimind

Orbit

Intellectual Property Law > Patent Law

R&D