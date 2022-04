Sylvain LONGEPÉE

Disposant d'un DESS en génie Logiciel depuis 1999 et de 16 ans d'expériences en SSII, je suis orienté nouvelles technologies(DotNet en particulier).



J'apprécie plus particulièrement d'intervenir sur des missions longues en clientèle. Mes différentes missions m'ont permis d'acquérir des compétences dans différents domaines fonctionnelles ( Télécom, CRM, Ferroviaire, Industrie, eCommerce,Banques, Assurances).



Mon périmètre technique couvre les technologies DotNet principalement.



J'apprécie également de pouvoir intervenir en conception et en pilotage sur les développements.



Mes compétences :

Conception

JavaScript

Microsoft .NET

Oracle

JQuery

SQL

PL/SQL

Ajax

Informatique

Web

PHP

Java Platform

Gestion de la relation client

Java EE