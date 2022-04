Sylvain LOPEZ

- Conseil en structuration de parcours de formation Blended learning et e-learning

- Ingénierie pédagogique digitale et blended

- Gestion de projets (conception, réalisation, mise en ligne)

- Conception et rédaction de module e-learning, learning game, serious game, teaser...

- Accompagnement dans la mise en place d'un pôle e-learning

- Formation de concepteurs et chefs de projets e-learning / blended learning



Mes compétences :

E-learning

Multimedia

Gestion de projet

Parcours de formation

Digital

LMS

Photographie

Blended learning

Ingénierie Pédagogique

Vidéo