Dernièrement une longue mission d’intérim en animation afin de dynamiser les ventes de TV OLED LG pour la société IMPACT.

Attaché commercial chez EGCN, en système d’informatique d’encaissement électronique tactile, j’ai eu pour mission de prospecter et de conquérir uniquement de nouveaux clients.

Fort de 15 années d’expérience réussie chez BEALDECOR dans le commerce de gros et détail, de papeterie, d’emballage, agencement de magasin et décoration. Conseiller vendeur à mes débuts, j’ai évolué de la vente et facturation, à la gestion du réassort, et aux achats des articles.

Quelques années dans le tourisme m’ont permis d’améliorer l’utilisation de la langue anglaise et d’atteindre un bon niveau.

Hôte d’accueil pour le FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM le FIF 2017, 2016 et 2015 au palais des festivals

Chauffeur de maître chez PLAZA INTERNATIONAL durant deux années 2008 / 2009.

Réceptionniste d’hôtel au RIVIERA BEACH Hôtel pour la saison d’été 2007.

Dans le cadre de ces postes je devais accueillir, renseigner une clientèle internationale, vendre les services et des prestations touristiques, planifier les réservations, effectuer l’encaissement et ainsi satisfaire une clientèle internationale exigeante.



Je vous propose de mettre à votre service mes acquis et ainsi contribuer au développement de votre entreprise et à la satisfaction de vos clients. Sociable et dynamique et adaptable, je m’intégrerais rapidement dans votre entreprise.



Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.





Sylvain Lopez



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Contribuer à l’amélioration des indicateurs qualit

Gérer les commandes en organisant leur préparation

Contrôler les factures et régler les litiges.

Promouvoir les services de l’entreprise

Conseiller, Argumenter et valoriser les aspects te

Proposer une solution commerciale et négocier la v

Analyser la demande du client, répondre aux attent

Découvrir les besoins, Questionner sur les besoins

Fixer et préparer les ‘rendez-vous clients’. Accue

Prospecter une clientèle professionnelle et partic

Stock Control

Invoicing > Issuing Invoices

Purchase Orders

organisant leur préparation