Sylvain LORDEZ

Déco sly Sarl vous propose ses services pour valoriser votre image à travers différents matériaux,tel que

-les lettres adhésives (stickers)collées sur tous supports

-l'impression numérique

-les tubes néon,

-les leds et les lettres en relief

-les panneaux en aluminium

-stores.

Déco sly Sarl a aussi un service de pose et d'installation de marquage adhésif et d'enseignes.

Nous sommes à votre écoute pour vos projets et vos réalisations futurs.

Pour noux contacter : 06 09 24 96 23





Mes compétences :

Led

Communication visuelle