Gilles LORDET

Coordinateur de la communication plaidoyer à Handicap International



Ancien directeur de la communication à l'OPAC de Saône-et-Loire. Communication institutionnelle, commerciale et interne.



Ancien directeur des opérations et rédacteur en chef à Reporters sans frontières. Politique éditoriale et direction de l'équipe de journalistes.



Ancien bras droit du directeur de la communication de la Croix-Rouge française pour les opérations internationales. Intervenant essentiellement sur la communication institutionnelle, les questions de plaidoyer, la définition des messages clefs et les RP.



Fondateur d'Indonesian Press Review, agence de service de presse basée à Jakarta, en Indonésie.



Mes compétences :

Management

Journalisme

Communication

ONG

Organisations humanitaires