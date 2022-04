Aff ASSOCIATION FRANÇAISE DES FUNDRAISERS

L'Association Française des Fundraisers est l'association des professionnels de la collecte de fonds et du mécénat. Son but est de former et d'informer les fundraisers tout en leur permettant d’accéder à un réseau de professionnels impliqués. Le métier de fundraiser est en plein développement : l'AFF accompagne ces évolutions en faisant la promotion des bonnes pratiques, dans le respect d’une déontologie qui lui tient à cœur et se concrétise à travers un code de déontologie que signent tous les adhérents.



