François QUILICI

Responsable d'équipe, formé au management qualité spécialiste du tourisme de montagne et de plein air et compétent en organisation d'évènement et gestion des réseaux sociaux.

46ans, titulaire de formations en management qualité et en commercialisation des produits touristiques, du tronc commun du BEES,du BAFD, du brevet d'exploitant de bar et du brevet fédéral d'animateur de randonnées pédestres.

Expérimenté en accueil, relationnel client et gestion commerciale(Sucré Salé, Bergame, SkiSet...)

j' ai pu réalisé un diagnostic qualité associé à un plan d'action ayant pour objectif le développement de l'entreprise et l'amélioration de la qualité de service adossé à une étude rigoureuse du milieu pour plusieurs employeurs.

Investit dans le milieu associatif j'ai développé un évènementiel en collaboration d'une équipe pour le compte du comité départemental de l'Hérault de l'Unicef dans le cadre de la journée mondiale des droits de l'enfant. J'ai aussi collaboré avec l'association Mountain Riders dans sa mission de sensibilisation au respect de la montagne.

Expérimenté en accueil et animation j'ai encadré et/ou dirigé plusieurs séjours d'enfants, adolescents, jeunes adultes ou d'adultes en situation d'handicap,(UFCV, Vaceva, Voyages étudiants.com, Er vugale de Getan...) mettant en oeuvre un projet de direction soucieux du bien être et de la satisfaction des participants.

De 2009 à 2012, lors des saisons d'été nous avons dirigé, avec ma compagne, des campings et développé un accueil chaleureux, une gamme de services aux personnes et un programme d'animations ludiques mettant en valeur les richesses locales.

En fin de saison j'ai proposé un diagnostic aux élus ou propriétaires afin des les orienter pour le développement du site, envisagé de nouvelles stratégies pour répondre aux attentes de la clientèle et permettre la pérennité des structures d'accueil dans un esprit de qualité d'accueil et de services.

Lors des saison d'hiver j'ai assuré la direction de magasin de sport sur l'Alpe d'Huez puis la responsabilité de l'atelier .

Photographe je réalise des porfolios en vue de prochaines expositions.

Je souhaite apporter mes compétences et capacités à des professionnels du tourisme en montaqne investit dans une démarche de satisfaction client et soucieux de la qualité de service afin de permettre une augmentation du CA, développer le site et l'entreprise en termes de réponse aux référentiels pour être à la pointe en termes de qualité, d'accueil et apporter une réponse adaptée aux besoins des clients.

En résumé un défi permanent...



Mes compétences :

Services

Qualité

Développement

Satisfaction client

Tourisme

Management

Accueil

Gestion budgétaire

Bootfitting

Adobe Photoshop

Conseil

Ski alpin

Photographie

Vente